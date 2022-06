Alte Feuerwache in Magdeburg soll für zwei Millionen Euro versteigert werden

Die alte Feuerwache Mitte in Magdeburg soll versteigert werden. Das Mindestgebot liegt bei fast zwei Millionen Euro. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist aber nicht mehr der beste.

Magdeburg - Gut zehn Jahre ist es her, dass die Stadt die alte Feuerwache an der Brandenburger Straße verkauft hatte. Eigentlich hätte sie damals schon abgerissen werden sollen, nachdem die Kameraden der Magdeburger Berufsfeuerwehr ihr modernes Domizil in Alte Neustadt bezogen hatten. Der Stadtrat entschied sich aber für den Verkauf.