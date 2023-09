Magdeburger Neurologe im Interview Alzheimer-Demenz: Anzeichen, Tests, Behandlungen und Vorbeugung

In Deutschland sind 1,8 Millionen Menschen an einer Form von Demenz erkrankt. Der Chefarzt für Neurologie im Magdeburger Klinikum verrät im Interview mit Volksstimme-Reporterin Lena Bellon, wie sich das Krankheitsbild äußert, was die Forschung verspricht und wie die Erkrankung vorgebeugt werden kann.