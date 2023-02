Magdeburg - Lange haben die Neue Neustädter darauf gewartet, nun stehen die Bauzäune rund um den Nicolaiplatz und die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Platzes haben begonnen. Die Bauarbeiter haben angefangen, Lampen und Bänke abzubauen, um Baufreiheit für den Nicolaiplatz zu haben. Dazu rückten sie bereits mit dem Bagger an. Dann soll es Schritt für Schritt an die Neugestaltung des wohl wichtigsten Platzes in Neue Neustadt gehen, der in der Vergangenheit aufgrund von Müllablagerungen bereits in der Kritik stand.