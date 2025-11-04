weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Attentat auf Magdeburger Weihnachtsmarkt Streit um Theaterstück zum Anschlag: Jetzt spricht Demo-Initiator

Ein vom Theater Magdeburg geplantes Stück über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sorgt im Vorfeld für emotionale Diskussionen. Jetzt meldet sich der Demo-Anmelder zu Wort.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 04.11.2025, 15:42
Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Nach einem Aufruf zu einer Demo gegen eine Produktion im Schauspielhaus im Mai hatte das Theater Magdeburg Position bezogen: In „3 Minuten“ werde nicht der Anschlag als solches thematisiert, sondern es gehe um die Folgen für die Stadt. Der Demo-Anmelder bleibt indes bei seiner Kritik. Die Volksstimme sprach mit ihm.