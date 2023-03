Flohmarkt in Magdeburg-Buckau

Blick in den neuen Buckauer Kiez-Bürgerladen: Stadtrat Marcel Guderjahn will dort ein Angebot schaffen.

Magdeburg - Für Buckau schlägt das Herz von Marcel Guderjahn schon seit vielen Jahren. Damit wieder ein bisschen mehr Bewegung in das wohl künstlerischste Viertel der Stadt kommt, hat er nun einen Kiez-Bürgerladen in der Klosterbergestraße 22 gegründet. Für ihn geht es damit zurück zu den Wurzeln. Denn schon sein Vater hatte einst einen Laden für Entrümpelung in Buckau.