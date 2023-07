Einkaufen in Magdeburg Anwohner in Sorge: Mehrere Geschäfte schließen in Buckau

Ob Friseur, Bio-Markt oder Bäcker. In jüngerer Vergangenheit haben mehrere Geschäfte in Magdeburg-Buckau geschlossen. Ladenlokale an prominenter Stelle im Stadtteil stehen leer. Dabei wächst das Quartier eigentlich stetig an.