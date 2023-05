Die Musiker von Revolverheld sagen: „Wir haben so Bock auf diesen Abend in Magdeburg!“

Revolverheld ist eine der berühmtesten Bands in Deutschland. Ihr Markenzeichen: Pop-RockSongs, die durch die Decke und vor allem unter die Haut gehen. Hits wie „Ich lass für die das Licht an“, „Spinner“ und „Halt dich an mir fest“ haben die Musiker aus Hamburg so beliebt gemacht. Wochenlang halten sich ihre Lieder in den deutschen Charts. Seit 20 Jahren begeistern die vier Revolverhelden ihre Fans. Nur wenige Bands füllen in kurzer Zeit so viele Konzerthallen

Open Air-Spektakel: Revolverheld spielt Konzert in Magdeburg

Jetzt peilt Revolverheld den Elbauenpark in Magdeburg an. Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen, Jakob Sinn sind absolut heiß auf die große Bühne. Sie können es kaum erwarten am 18. August 2023 ein Open Air-Spektakel in Magdeburg zu veranstalten.

„Neu erzählen“ – Der Song vom gleichnamigen neuen Album kommt bei den Fans richtig gut an. Video: Revolverheld

Revolverheld: Tickets für das Open Air-Konzert im Elbauenpark

„Wir haben so Bock auf diesen Abend in Magdeburg!“, sagt Revolverheld im Vorfeld. Im Gepäck ihr neues Album „Neu erzählen“, ihr aktueller Titel „Wenn Du jetzt hier wärst“ und natürlich ein Best-Off ihrer großen Hits. Tickets für das Revolverheld Konzert in Magdeburg gibts unter diesem Link.

Video Revolverheld: „Wenn Du jetzt hier wärst“ jetzt anhören

Revolverheld schreiben Songs für die Bühne

„Es ist das Schönste am Musik machen, der Grund warum wir das seit 20 Jahren tun.“ So euphorisch klingen Revolverheld, wenn sie vom bevorstehenden Open Air Sommer 2023 sprechen. So großartig und wichtig das Songschreiben und Produzieren auch ist - letztendlich wird ein Song für die Bühne geschrieben. Als „toller Abend unter Freunden“ werden LiveKonzerte von Fans beschrieben. Sie loben weiter: „Revolverheld schafft es immer wieder eine richtige Wohlfühlatmosphäre zu schaffen - auch mit 14.000 Menschen in einer großen Halle.“

Revolverheld Open Air-Konzert am 18.8.23 in Magdeburg Elbauenpark Foto: Revolverheld

Johannes, Niels, Kris und Jakob können es kaum abwarten, wieder raus auf die großen und kleinen Bühnen zu kommen und mit ihren Fans das Leben und die Lieder zu feiern. Schon jetzt wird das Set geplant, die Bühne gestaltet und neue Songs geprobt. Auch die ein oder andere Livepremiere darf im nächsten Sommer nicht fehlen. Natürlich werden auch die alten Hits gespielt, Anekdoten erzählt und Weinchen getrunken. „Hach, Konzerte. Das wird so schön“, so das Statement der Band.

Top 10: Jedes Album ein Treffer von „Revolverheld“ bis „Neu erzählen“

Vor acht Jahren kam der große Durchbruch für Revolverheld. Sie spielten ein UnpluggedKonzert, das als Live- und Videoalbum unter dem Namen „MTV Unplugged in drei Akten“ einen der Höhepunkte der bisherigen Bandkarriere ausmacht. Bis zum nächsten Studioalbum vergehen mehrere Jahre. Eine lange Durststrecke für die Fans bricht an. Die Single „Das Herz schlägt bis zum Hals“ aus dem Film „Dieses bescheuerte Herz“ hilft ihnen, die lange Wartezeit zu überbrücken. Nach mehr als viereinhalb Jahren geht Revolverheld mit „Zimmer mit Blick“ an den Start. Der Song erklimmt Platz 2 in den deutschen Charts. Ebenso erfolgreich wird der Nachfolger „Neu erzählen“.

Die Mischung aus Können, Talent, Performance und Qualität machen Revolverheld so erfolgreich. Foto: Olaf Heine

Was macht Revolverheld so erfolgreich?

Liegt es am musikalischen Können und am Talent gute Songtexte zu schreiben? Liegt es am Mut sich zu trauen, den gewohnten Sound zu verändern? Oder liegt es an der Live-Performance, die Revolverheld seit Jahren auf Konzerten zeigt? Oder liegt es daran, dass sich die Freunde in- und auswendig kennen? Schließlich musizieren sie seit rund 20 Jahren in derselben Besetzung. Vermutlich liegt die Wahrheit in der Summe der Faktoren. Fakt ist: Revolverheld sind aus der nationalen Musiklandschaft nicht wegzudenken.

Revolverheld – Vier Freunde machen erfolgreich Musik

2002 beginnt alles in Hamburg. Fünf Jungs gründen eine Band und nennen sich „Manga“. Sie ahnen nichts von der bevorstehenden Karriere und, dass ihre Songs in den kommenden Jahren die Top 10 der deutschen Charts erstürmen. Mitbegründer und Bassist, Florian Speer, wird zehn Jahre später die Band, die sich zwischenzeitlich „Tsunamikiller“ nennt, verlassen. Die übrigen vier Bandmitglieder werden 2004 zu „Revolverheld“. In dieser Konstellation spielen die vier Freunde auch heute noch. Der große Durchbruch kam für Revolverheld als Vorband von „Silbermond“ und „Die Happy“. Seitdem sind die Hamburger eine sichere Bank im deutschen Rock-Pop Zirkus. Wer die neuen und die alten Hits von Revolverheld auf dem Open Air-Konzert im Elbauenpark in Magdeburg live erleben will, kommt hier direkt zu den Tickets www.Revolverheld-live.de .Die Sommertour 2023 wird der absolute Knaller für alle Fans. Revolverheld freut sich riesig auf Magdeburg.