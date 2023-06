Rund 39 Millionen Euro investiert die AOK Sachsen-Anhalt in ein neues Verwaltungsgebäude in Magdeburg. Ein neuer Bauabschnitt steht jetzt an.

So steht es in Magdeburg um den Neubau der AOK

So soll das neue Verwaltungsgebäude der AOK in Magdeburg aussehen.

Magdeburg - In den 1990er Jahren ging die Pädagogische Hochschule in der Otto-von-Guericke-Universität auf. Zur Mitgift gehörten seinerzeit auch das Lehrgebäude II samt Turnhalle neben der Elbeschwimmhalle. Nachdem diese universitären Immobilien nicht mehr gebraucht wurden und nach angemessenem mehrjährigen Leerstand rückten die Abrissbagger an: Das Grundstück wurde an die AOK Sachsen-Anhalt verkauft, die hier ein neues Verwaltungsgebäude bauen möchte. Der bei der Krankenkasse für Immobilien zuständige Stefan Behrendt sagt über die 39-Millionen-Euro-Investition: „Wir liegen sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan.“ Was bedeutet das konkret?