Apel-Skulptur ist jetzt geschützt

Nicht nur einmal wurde die Apel-Plastik „Die fünf Sinne“ am Rathaus bereits beschädigt. Im Jahr 2022 ereilte die Figuren ein Auto der Stadtreinigung. Jetzt ist die Skulptur zurück. Und besonders geschützt.

Die Apel-Skulptur am Rathaus Magdeburg.

Magdeburg - Es geschah beim Rangieren in den frühen Morgenstunden: Ein Fahrzeug der Magdeburger Stadtreinigung stieß gegen die Säule mit der Apel-Plastik „Die fünf Sinne“ auf der Südseite des Rathauses. Dabei stürzte die Figur um und sowohl Säule als auch Figuren zerbrachen in mehrere Teile. Nun wurde sie repariert und in den vergangenen Tagen wieder aufgebaut. Sie soll nun aber vor weiteren Zusammenstößen mit Fahrzeugen aller Art geschützt werden. Eigentlich handelt es sich bei dem Bereich um einen Fußweg, auf dem keine Fahrzeuge unterwegs sein sollten. Aber immer wieder gibt es auf dem Alten Markt Veranstaltungen – und vereinzelt doch Lieferfahrzeuge oder eben Reinigungsfahrzeuge, die den Bereich passieren müssen.