Auch in Magdeburg beteiligt sich die Mehrheit der Apotheken am bundesweiten Streiktag. Zwei Apotheken in Magdeburg haben im Notdienst geöffnet.

Apotheken in Magdeburg: So ist der Streiktag angelaufen

An und vor vielen Apotheken in Magdeburg wird mit großen Hinweisschildern darauf verwiesen, dass Apotheken geschlossen sind und sich am bundesweiten Streiktag beteiligen.

Magdeburg - Die Mehrheit der Magdeburger Apotheken

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

beteiligen sich am heutigen bundesweiten Apotheken-Streiktag (14. Juni 2023). Zwei Apotheken im Norden und im Süden der Stadt haben im Notdienst geöffnet. So lief der Streiktag am Morgen an.