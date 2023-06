Das Land Sachsen-Anhalt will Städte und Gemeinden künftig an der Finanzierung der Sozialarbeit an Schulen beteiligen. Das Echo aus dem Kommunen ist so laut wie empört. Auch die Landeshauptstadt reiht sich mit einer Protestnote ein.

Magdeburg - Wie zuvor Landkreise und die Städte Halle und Dessau/Roßlau sendet auch Magdeburg im Mai 2023 einen Appell zur dauerhaften Sicherung der Schulsozialarbeit an die Landespolitik aus. Der Stadtrat fordert das Land auf, „dafür Sorge zu tragen, dass Schulsozialarbeit an allen Schulformen und Schulen, in ausreichender Anzahl dauerhaft etabliert und institutionalisiert sowie durch das Land Sachsen-Anhalt vollumfänglich finanziert wird“, heißt es in einer am 30. Mai 2023 im Rat beschlossenen Resolution.