Die Arbeitsagentur hat ihre Zahlen für den März 2023 veröffentlicht. In Magdeburg gibt es eine Entwicklung, die sich von der in Deutschland unterscheidet.

Die Arbeitsmarkt-Zahlen für März waren in Magdeburg nicht so positiv wie im Umland.

Magdeburg - Von der Corona-Pandemie über die Preisexplosionen auf dem Rohstoffmarkt und dem Fachkräftemangel bis hin zum Ukraine-Krieg: Die Nachrichten sind dicht gespickt mit Krisen. Hat das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Magdeburg? Bleibt es bei einer Arbeitslosenzahl von etwas mehr als 10.000 in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts? Antworten gab es am 31. März 2023 im Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, in der die Zahlen zum Arbeitsmarkt für den zu Ende gehenden Monat veröffentlicht wurden.