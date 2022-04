So sieht es auf dem Magdeburger Arbeitsmarkt wirklich aus

Magdeburg - Neben aktuellen Zahlen zu den Arbeitslosen veröffentlicht die Agentur für Arbeit in Magdeburg regelmäßig Zahlen zu Unterbeschäftigten. Diese geben ein genaueres Bild vom Arbeitsmarkt ab, da in ihnen neben den Arbeitslosen auch Teilnehmer an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie Personen in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus wie einer kurzfristigen Arbeitsunfähigkeit oder in einer Sonderregelung für Ältere Aufnahme finden. Wie sehen die Zahlen für Magdeburg aus?