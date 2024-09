Ärger bei Autofahrern und Radfahrern in Magdeburg: Eng, enger, Kritzmannstraße

Madeburg - Einmal abgesehen vom Magdeburger Ring als Durchgangsstrecke in Form einer Stadtautobahn: Die Kritzmannstraße ist die wichtigste Straße in Nord-Süd-Verbindung durch das Neustädter Feld. In den vergangenen Jahren wurde sie für eine neue Straßenbahntrasse komplett umgestaltet. Die breite Fahrbahn mit Abstellmöglichkeiten fürs Auto ist verschwunden, stattdessen bestimmen die beiden Rasengleise für die Linie 8 der MVB das Bild. Weniger dominant wirkt die Fahrbahn. Man möchte meinen: geradezu verloren. Hier steht als Fahrspur für Autos ein etwas mehr als zwei Meter breiter Streifen je Richtung zur Verfügung, daneben ein Fahrradschutzstreifen.