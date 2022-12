Ärger bei den MVB: Stau der Straßenbahnen am Magdeburger City-Tunnel

Eigentlich sollte die Freigabe der Straßenbahnstrecke am City Carré für Entlastung sorgen. Doch nun stauen sich die Straßenbahnen.

Stau der Straßenbahnen an der Tunnelkreuzung. Bis zu vier Bahnen stehen hier hintereinander.

Magdeburg - Eigentlich war das alles so schön geplant: Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 6 fahren auf dem seit gestern für sie freigegebenen Abschnitt der Ernst-Reuter-Allee zwischen den Bahnhofsbrücken und der Otto-von-Guericke-Straße geradeaus durch und sparen sich den Schlenker über den Willy-Brandt-Platz und durch Hasselbach- und Otto-von-Guericke-Straße. Mit dem Zeitgewinn wären alle Beteiligten der Glückseligkeit des öffentlichen Personennahverkehrs ein ganzes Stück näher gekommen. Doch am 12. Dezember bietet sich ein ganz anders Bild. Die Straßenbahnen stehen im Stau. Wie ist die Lage, was sind die Gründe?