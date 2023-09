Vor knapp einer Woche wurde mit der Inbetriebnahme der Wasserspiele auf dem Nicolaiplatz in Magdeburg gefeiert. So rechte Freude mag bei vielen angesichts der Kostenexplosion nicht aufkommen.

Ärger in Magdeburg um Explosion der Kosten bei Bau am Nicolaiplatz

Was ist denn hier los? Erst einmal ans neue Wasserspiel auf dem Nicolaiplatz in Magdeburg gewöhnen müssen sich nicht nur Herrchen und Frauchen, sondern auch die Hunde der Neustadt. Nicht gewöhnen möchten sich viele Magdeburger Stadträte daran, dass kaum ein Projekt derzeit im Kostenrahmen bleibt. Besonders beim Nicolaiplatz ist der Ärger groß.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wenn am 14. September 2023 während der Sitzung des Stadtrats im Alten Rathaus das Thema Nicolaiplatz aufgerufen wird, dann geht es um 1 Million Euro. Diese soll die Neugestaltung des Platzes nämlich jetzt kosten. Statt 1,8 soll das Vorhaben 2,8 Millionen Euro. Das ist eine satte Kostensteigerung um 56 Prozent. Und eine Kostensteigerung, der die meisten Stadträte wohl zähneknirschend zustimmen werden. Doch warum ist die Verärgerung so groß? Und was würde eine Ablehnung bedeuten?