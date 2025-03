Das öffentliche Kunden-WC ist in einem Einkaufszentrum in Magdeburg-Buckau seit Ende des vergangenen Jahres geschlossen. Das sorgt für Unmut. Warum die Stadtverwaltung hier offenbar keine Handhabe hat.

Die Kundentoilette in dem Einkaufszentrum in Magdeburg-Buckau ist seit Monaten geschlossen.

Magdeburg - Wer in der „Sket-Passage“ in Magdeburg auf die Toilette muss, hat ein Problem. Seit Monaten ist das Kunden-WC in dem Einkaufszentrum an der Schönebecker Straße gesperrt.