Stadtpark Magdeburg: Ärger um Ex-MDR-Funkhaus-Ruine

Das Umfeld des ehemaligen Eisenbahnerklubhauses und MDR-Funkhauses im Stadtpark in Magdeburg ist durch Vandalismus und Unrat geprägt. Zugleich fungiert die Fläche als beliebter Treff von jungen Leuten. Nun prüft die Stadt Optionen zur Absicherung des Geländes südlich der Kanonenbahn.

Ein großer Scherbenhaufen am ehemaligen Kulturhaus der Eisenbahner im Stadtpark in Magdeburg.

Magdeburg - Aus Euro-Paletten ist eine Sitzbank gezimmert worden. An einer Seite steht: „Leute! Heile verlassen und sauber halten. Danke.“ In einem Rund sind weitere Sitzgelegenheiten platziert worden. In der Mitte gibt es eine kleine Feuerstelle.