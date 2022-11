Ärger ums Abschleppen in der Magdeburger City: Anwalt erklärt die Gesetzeslage

Magdeburg - Wo Parkraum begrenzt ist, gibt es vor allem auf privaten Parkplätzen oft strenge Kontrollen und Regeln – und die führen nicht nur zu hohen Geldstrafen, sondern manchmal auch dazu, dass Autos umgehend abgeschleppt werden. Eine Leserin der Volksstimme beschwerte sich jüngst über einen Abschleppvorgang am Katharinenturm. Demnach hatte sie dort ihr Auto für etwa 45 Minuten stehen gelassen, aber vergessen, eine Parkscheibe einzulegen. Das sollte sich teuer rächen, denn als die Frau zurückkehrte, war das Auto verschwunden, schildert sie in einem Brief an die Volksstimme. Es wurde abgeschleppt. Die Kundin findet das Vorgehen unverhältnismäßig.