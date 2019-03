Über ein Dachfenster gelangte ein Unbekannter in eine Magdeburger Arztpraxis. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Über ein Baugerüst ist in Magdeburg ein Unbekannter in eine Arztpraxis eingebrochen.

Magdeburg l Ein Unbekannter ist am 27. März 2019 kurz nach 5 Uhr in eine Arztpraxis in Magdeburg eingebrochen.

Der Täter kletterte über ein Baugerüst auf das Dach des Hauses in der Jean-Burger-Straße. Dort hebelte er ein Dachfenster auf. Durch dieses gelangte er direkt in die Praxis.

In der Praxis wurden Schränke und Behältnisse durchwühlt, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss.