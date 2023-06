Dem Magdeburger Stadtrat steht am Donnerstag, 22. Juni, eine Marathonsitzung bevor. Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden.

Politik in Magdeburg

Magdeburg - Rund 90 Tagesordnungspunkte, darunter allein 40 Anträge: Dem Magdeburger Stadtrat steht am 22. Juni wieder einmal ein Sitzungsmarathon bevor. Beginn ist um 14 Uhr im Ratssaal. Einwohner sind willkommen. Sie können ihre Fragen zwischen 17 und 17.30 Uhr loswerden. Das sind die Schwerpunktthemen:

Auswirkungen der Migrationskrise: Kurzfristig hat die AfD-Fraktion beantragt, „zu den derzeitigen Auswirkungen der Asyl- und Einwanderungskrise auf die Stadt Magdeburg“ eine Debatte zu führen. Dabei soll es um die „Überforderung der Kommune“, direkte und indirekte Migrationskosten sowie um Segregation und Ghettoisierung einzelner Stadtteile gehen, so Fraktionsvorsitzender Christian Mertens.

Wahl eines/einer Beigeordneten: Für das Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit soll ein/e neue/r Beigeordnete/r gewählt werden. Diese Position hatte bis zu ihrer Wahl als Oberbürgermeisterin Simone Borris inne. 14 Bewerber stehen zur Wahl.

Bauen und Stadtentwicklung: Unter anderem stehen Beschlüsse zur Ausstattung der Hyparschale, für einen Basisbau am Albinmüller-Turm und für einen klimaangepassten Bahnhofsvorplatz an. Damit hinter Magdeburg in Richtung Schönebeck ein großer Solarpark entstehen kann, muss zudem ein vorhabenbezogener Bebauungsplan beschlossen werden.

Verkehr und Mobilität: Die Stadt will mit politischer Mehrheit drei Konzepte auf den Weg bringen: zur Elektromobilität, für den Radverkehr sowie für die Nutzung von elektrischen Tretrollern im Verleih. Ein großes Thema ist zudem der Antrag der SPD-Fraktion zu einer Entlastungsstraße für Ostelbien.

Bildung: Die räumlichen Kapazitäten an der IGS Regine Hildebrandt sollen erweitert, der Sanierungsstau am Albert-Einstein-Gymnasium behoben werden. Neben den baulichen Schulthemen geht es zudem um Verkehrssicherheit. Der Stadtrat diskutiert über Möglichkeiten, den Schulweg in der Nachtweide sicher zu gestalten.

Jahresabschlüsse: Wie haben die städtischen Gesellschaften im Jahr 2022 gewirtschaftet? Der Stadtrat muss über die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für Wirtschaftsservice, der Städtischen Werke, der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, der Wohnungsbaugesellschaft sowie der Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH befinden.