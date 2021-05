Auch altes Umspannwerk gäbe einen Probensaal für Magdeburg her

Magdeburg - Im Sommer möchte die Stadtverwaltung laut der Kulturbeigeordneten Regina-Dolores Stieler-Hinz vorstellen, wie Raum für die Proben der Magdeburgischen Philharmonie des Theaters Magdeburg geschaffen werden kann. Seitens des Theaters wurde eine Nutzung der bisherigen Bibliothek im Breiten Weg 109 ins Spiel gebracht, für die dann ein anderer Standort gefunden werden müsste.

Es gibt aber noch andere Varianten, wie Wobau-Geschäftsführer Peter Lackner deutlich macht. Das kommunale Wohnungsbauunternehmen hatte für die Stadt überprüft, welche Möglichkeiten es noch gibt. Peter Lackner machte deutlich: „Ich kann diese Frage natürlich nicht aus künstlerischer Sicht betrachten. Ich kann mich aber aus Sicht des reinen Bauens dem Thema nähern.“

Logenhaus wäre eine teure Lösung

Er berichtet davon, wie sein Unternehmen die Idee betrachtet, das Logenhaus, den früheren Sitz der Bibliothek, als Konzertstätte zu nutzen. Hier stünde ein Saal mit einer Grundfläche von 300 Quadratmetern und einer Höhe von neun Metern zur Verfügung. Von den Ausmaßen also durchaus geeignet, um ein Orchester großzügig aufzustellen. „Aber dann wird ohne weitere Maßnahmen dort nichts anderes mehr stattfinden können“, so Peter Lackner.

Denn für diese Erkenntnis bedarf es keiner sonderlichen musikalischen Erkenntnisse: Ein Orchester ist laut. Egal ob in einer Probe oder in einem Konzert. Im gleichen Haus wäre also Büroarbeit kaum denkbar. Es sei denn, man entkoppelt den Saal, so Peter Lackner. Das würde unter anderem bedeuten, dass man in das Grundgerüst des Hauses eingreift. Beispielsweise müssten die durchgehenden Holzbalken entfernt und durch eine Konstruktion ersetzt werden, in der die Schwingungen nicht durch das ganze Haus übertragen werden. Nötig sei dies vor allem auch dann, wenn von außen Schwingungen ins Gebäude übertragen werden – wie beispielsweise beim Haus der Talente, das sich direkt an der vielbefahrenen Bahnstrecke nach Schönebeck befindet.

Neubau für 5,8 Millionen Euro

Eine andere Variante wäre ein Neubau. Peter Lackner: „Den reinen Bau ohne Grundstück könnte man für etwa 5,8 Millionen Euro errichten. Das würde die Stadt dann etwa 20.000 Euro Miete im Monat für die kommenden 30 Jahre kosten.“ Das Problem bei einem Neubau ist das Grundstück. Denn für dieses sind die Kosten noch nicht im Preis inbegriffen. Und auch wenn die Grundstückspreise in Magdeburg weit von den Summen entfernt sind, die in anderen Städten aufgerufen werden: Für den berühmten Appel mit Ei ist eine entsprechende Fläche auch in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt nicht zu haben.

Neben Gebäuden, die aus stadtgeschichtlicher Sicht erhalten werden sollen, gibt es aber im Altbau durchaus günstige Varianten. Zum Beispiel ein ehemaliges Umspannwerk. Die Wobau hatte in der Max-Otten-Straße ein entsprechendes Gebäude in eine Moschee umgebaut – für weniger als eine Million Euro. Und auch andere Varianten wären denkbar: Eine alte Fabrikhalle wäre eine Möglichkeit. „In der Rogätzer Straße gibt es eine alte Werkhalle von Johannes Göderitz – hier wäre man sicher mit 1,8 bis 2 Millionen Euro an reinen Baukosten dabei“, so der Wobau-Chef.

Für Theater wäre Stadtbibliothek beste Variante

Angesichts des Mangels entsprechender Objekte in unmittelbarer Theaternähe müsste hier das Theater aber ein logistisches Problem beim Transport von Instrumenten meistern – anders als bei der Lösung, das Bibliotheksgebäude zu nutzen. Und auch Synergien gemeinsam mit dem Konservatorium wären an einem anderen Standort sehr viel schwerer vorstellbar.

Hintergrund: Damit harmonische Proben möglich sind, benötigte die Philharmonie des Theaters Magdeburg einen neuen Probenraum. Der bisherige im Opernhaus ist zum Beispiel zu klein, um das Orchester entsprechend der Aufstellung im Konzertsaal zu positionieren und damit eine realitätsnahe Probe zu absolvieren. Und nicht allein solche praktischen Überlegungen spielen die große Geige, wie Generalintendantin Karen Stone während einer Sitzung des Kulturausschusses des Magdeburger Stadtrats berichtete. Es gehe auch um Fragen des Arbeitsschutzes, so dass in der bisherigen Situation nicht zuletzt der gute Wille der Musiker von Probe zu Probe gefragt sei.

Einfach den für die Vorstellungen genutzten Saal des Theaters zu nutzen, funktioniert jedenfalls nur bedingt: Wenn gerade keine Vorstellungen sind, müssen auch die anderen Sparten des Theaters Magdeburg hier proben oder es müssen Vorstellungen vorbereitet werden.