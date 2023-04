Magdeburg - Ein großes Auf und zwischenzeitlich auch mal wieder ein kleines Ab – so lässt sich die Entwicklung der Strompreise in ganz Deutschland mit Blick auf die vergangenen Monate zusammenfassen. Anja Keßler-Wölfer von den Städtischen Werken Magdeburg erläutert, was das bedeutet: „Angesichts der extremen Preissprünge am Energiemarkt haben wir unsere Beschaffungsstrategie angepasst. Haben wir früher für unsere Beschaffung längere Zeiträume im Blick gehabt, kaufen wir jetzt kleinere Teilmengen deutlich kurzfristiger ein, um schneller auf die Marktbewegungen reagieren zu können“, sagte sie der Volksstimme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.