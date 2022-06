Coronavirus Auffrischungsimpfungen in Magdeburger Altenheimen haben begonnen

In Magdeburg haben die Dritt-Impfungen gegen das Coronavirus für Bewohner in Altenheimen begonnen. Das mobile Impfteam startete am Montag in den ersten beiden Einrichtungen. In den nächsten eineinhalb Wochen werden Impfungen für etwa 600 Senioren sowie Heimpersonal angeboten.