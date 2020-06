Ermittlungserfolg für die Magdeburger Polizei: Mehrere Einbrüche konnten aufgeklärt und die verantwortlichen Täter überführt werden.

Magdeburg (vs) l Die Magdeburger Polizei hat mehrere Einbrüche aufgeklärt und die Taten drei Männern nachweisen können. Zwei Täter im Alter von 24 und 25 Jahren sind bereits im Gefängnis.

Am 23. Oktober 2019 drangen Personen gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Magdeburger Fichtestraße ein. Vor dem Haus befand sich der Renault eines 24-jährigen Magdeburgers, der als einer der Täter identifiziert werden konnte. Ein Spurentreffer am Tatort führte die Ermittler zu einem weiteren Täter. Hierbei handelt es sich um einen 25-jährigen Magdeburger. Durch den Einbruch sowie die Gegenstände, die in dem Pkw des 24-Jährigen gefunden wurden und bei denen es sich teilweise um Diebesgut handelte, konnte die Kriminalpolizei durch intensiv geführte Ermittlungen insgesamt zehn Straftaten aufklären.

24-Jähriger beteiligt an mehreren Einbrüchen

Der 24-jährige Magdeburger konnte in Verbindung zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen gebracht werden, bei welchen diverse Gegenstände, darunter ein Fahrzeugschlüssel, ein Rucksack und eine Geldkarte, gestohlen wurden. Mit der Geldkarte hob der Täter Bargeld in unterer vierstelliger Höhe an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Des Weiteren soll der 24-Jährige gemeinsam mit einem 29-Jährigen in ein Restaurant in der Dodendorfer Straße eingebrochen sein. Die Täter stahlen Lebensmittel sowie einen Fahrzeugschlüssel, mit welchem ein Mercedes-Pkw entwendet wurde. Das Auto wurde kurze Zeit später wieder aufgefunden.