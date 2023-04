17 Jahre lang war das Kaffeehaus Köhler in der Magdeburger Leiterstraße eine der ersten Adressen für Freunde von Torten und Kuchen. Nun schließt das Café – vorerst.

Aus für Kaffeehaus Köhler in der Magdeburger Leiterstraße

Magdeburg - „Öffnungszeiten bis zum 30. April 2023“ steht auf einem kleinen Schild an der Eingangstür des Cafés in der Magdeburger Leiterstraße. Es ist der einzige Hinweis darauf, dass das Kaffeehaus Köhler kurz vor der Schließung steht. Schon am Sonntag, 30. April 2023, wird es dort zum letzten Mal Kaffee und Kuchen geben.