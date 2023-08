Die Magdeburger Volksstimme stellt Parks der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts vor. Sie erfüllen in vielen Fällen eine Vielzahl wichtiger Funktionen.

Ausflug in die Magdeburger Parklandschaft - mit Videos auch zu Schrotegrünzug, Grüner Mitte und Glascis

Grüne Mitte in Buckau in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg ist eine grüne Stadt. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume wegen Trockenheit, Schädlingsbefall oder Bauvorhaben verloren gegangen sind, finden sich an vielen Stellen Kleingartenanlagen, Grünanlagen und Parks. In einer Serie hat die Magdeburger Volksstimme die Parks zum Thema und stellt sie vor.

Bislang sind Beiträge erschienen zum

Kleine Videos geben einen Eindruck von diesen Anlagen. In den kommenden Wochen wird die Zeitung weitere vorstellen. Es geht um folgende Parks.

Gutspark Benneckenbeck

Gutspark Sohlen

Hohepfortewall

Klosterbergegarten

Kreuzhorst

Neustädter See, Rundweg

Nordpark

Park am Fürstenwall

Schneidersgarten

Sohlener Berge

Stadtpark Rotehorn

Vogelgesangpark

Westerhüser Park

Wiesenpark

Parks sind dabei Ressourcen, deren Wert nicht unterschätzt werden darf. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von nachhaltigen, gesunden und lebenswerten Städten.

Die Anlagen bieten Schutz für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten. Sie dienen als Rückzugsgebiete und ermöglichen die Erhaltung der biologischen Vielfalt und Ökosysteme, die in städtischen Gebieten oft gefährdet sind.

Parks bieten den Menschen einen Ort zum Entspannen, für Freizeitaktivitäten und zum Genießen der Natur. Spaziergänge, Joggen, Radfahren, Picknicks, Sportarten und andere Aktivitäten werden oft in Parks ausgeübt, was zur Förderung der körperlichen Gesundheit und des Wohlbefindens beiträgt.

Wie der Park den Menschen nutzt

Als Bildungsressourcen ermöglichen Parks den Besuchern oft, mehr über die lokale Flora und Fauna, Geologie, Geschichte und Kultur zu erfahren.

Parks fördern soziale Interaktionen und Gemeinschaftssinn, da sie Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und kultureller Hintergründe zusammenbringen. Sie dienen als Treffpunkte und Orte für öffentliche Veranstaltungen, Festivals und Feiern.

Dank ihres Grüns spielen sie eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Luft- und Wasserqualität in städtischen Gebieten. Sie absorbieren Kohlendioxid und andere Schadstoffe, bieten Lebensräume für Tiere und tragen zur Stabilisierung des Klimas bei.

Der Wert der Parks

Parks sind oft landschaftlich gestaltet und bieten eine angenehme Umgebung mit grünen Flächen, Bäumen, Blumen und Wasserstrukturen, die das Stadtbild verschönern und das allgemeine Wohlbefinden der Menschen verbessern.

Oft sind die Anlagen auch ein Anziehungspunkt für Touristen, die wiederum lokale Wirtschaftszweige wie Hotellerie, Gastronomie und den Einzelhandel fördern. Sie können zu einer wichtigen Einnahmequelle für die lokale Gemeinschaft werden.

Historische Parks sichern zudem das kulturelle Erbe einer Region, bewahren historische Gebäude und Denkmäler und erzählen die Geschichten vergangener Generationen.