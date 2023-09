Magdeburg - Klassische Musik und ein Orgelkonzert, ein Terrassenkonzert, ein Film über Armin Mueller-Stahl, Circus, der Liedersalon, die Naturheiltage und Esoterikmesse sowie das Street-Food-Festival - dies sind nur einige der vielfältigen Punkte im Magdeburger Veranstaltungskalender. In den Tipps der Volksstimme finden sich auch eine Wanderung und der Einblick in eine Operette wieder.

Was ist los in Magdeburg?

Die Volksstimme hat auf dieser Seite vielfältige Ideen zum Ausgehen in Magdeburg am Samstag, 2. September 2023, zusammengetragen. Ideen für das Wochenende mit der Familie hat die Volksstimme auf einer Sonderseite zusammengetragen. Eine eigene Seite gibt es zudem für die Partys in den Clubs in Magdeburg vom 1. bis 3. September 2023. Und zu den Freizeittipps für Samstag, den 2. September 2023, geht es hier.

L’Apothéose spielen Telemann klassisch und modern im Magdeburger Gesellschaftshaus

Mit Folge 589 startet das Gesellschaftshaus am Sonntag in die neue Saison der Sonntagsmusiken. Unter dem Titel „Hamburg – Paris – New York“ spielt das Ensemble L'Apothéose aus Spanien mit Laura Quesada an der Traversflöte, Víctor Martínez an der Violine, Carla Sanfélix am Violoncello und Asís Márquez am Cembalo. Auf dem Programm stehen eine Auswahl aus den sogenannten „Pariser Quartetten“ von Georg Philipp Telemann sowie Reiko Fütings „Neue Komposition“.

Paris ist die Stadt, in welcher der in Hamburg lebende Georg Philipp Telemann seinerzeit der endgültige Durchbruch zu europäischem Ruhm gelang. Paris ist auch die Stadt, die noch heute mit einigen seiner kunstvollsten, reifsten und gelehrtesten Kompositionen in Zusammenhang gebracht wird. Das vielfach preisgekrönte spanische Ensemble L’Apothéose spürt Außergewöhnlichem in diesen französisch klingenden Preziosen nach, von denen einige durch den in New York lebenden Komponisten Reiko Füting ein neues Gewand erhalten.

Das Konzert „Hamburg – Paris – New York“ mit L’Apothéose beginnt am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Christian-Markus Raiser und die „Flügel der Morgenröte …“ im Magdeburger Dom

Im Rahmen der Reihe Orgelpunkt steht diesen Sonntag ein Konzert unter dem Titel „Flügel der Morgenröte …“ auf dem Programm des Doms zu Magdeburg. An der Orgel spielt Christian-Markus Raiser unter anderem Werke von Bach, Reger, Messiaen, Grieg und Dvořák.

Christian-Markus Raiser spielt im Dom zu Magdeburg. Foto: Veranstalter

Nach Studien der Kirchenmusik in Stuttgart und Trossingen und Lehrtätigkeiten an den Hochschulen für Musik Trossingen und Heidelberg ist Raiser seit 1996 Kantor und Organist der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe, der Bischofskirche der Ev. Landeskirche in Baden. Die Stadtkirche Karlsruhe entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem Zentrum der Kirchenmusik für Stadt und Region. 2007 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt. 2022 erhielt er die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg für seine Verdienste um Gesellschaft, Kirche und Kultur. Raiser gastierte mit zahlreichen Konzerten und Auftritten bei Internationalen Musikfestivals an vielen bedeutenden Kirchen und Orgeln im In- und Ausland. Hinzu kommen zahlreiche Tonträger-Einspielungen sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.

Das Konzert mit Christian-Markus Raiser beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Magdeburger Dom. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

„Es gibt Tage“ über Armin Mueller-Stahl läuft im Opernhaus

„Es gibt Tage“ heißt ein Film, der am Sonntag im Opernhaus gezeigt wird. Es handelt sich um eine berührende filmische Zeitreise durch das Leben des Ausnahme-Künstlers Armin Mueller-Stahl. Armin Mueller-Stahl war einer der wenigen Weltstars der DDR. Der bisher unveröffentlichte Film enthält Aufnahmen seines letzten Konzerts am 16. Oktober 2018 im Berliner Wintergarten Varieté, ein ausführliches Interview mit dem Schauspieler, Musiker, Maler und Schriftsteller und viele Gespräche mit musikalischen Wegbegleitern, darunter Günther Fischer und Tobias Morgenstern. Der Streifen zeigt auf sehr berührende Art die öffentlichen Erfolge, aber auch die privaten Momente dieses außergewöhnlichen Künstlers.

Als einzigem deutschen Filmschauspieler wurde ihm in beiden deutschen Staaten und in Hollywoods Filmindustrie große Anerkennung zuteil. Für seine Rolle in „Shine – Der Weg ins Licht“ wurde er 1997 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Mueller-Stahl schrieb einige Romane und Erzählungen. Seine Zeichnungen und Aquarelle präsentierte er in mehreren Ausstellungen. Und darüber hinaus war er über Jahre auch als Sänger erfolgreich.

Manege frei für Circus Barlay am Magdeburger Flugplatz

Der Circus Barlay gastiert zurzeit in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr und Sonntag am 3. und 10.9. um 11 und 15 Uhr sowie am 17.9. um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Großer Exotenzug mit Kamele, Rinder und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit seinen tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln, Artistik am Vertikaltuch, Clowns, Russisches Trapez und Jonglage.

Liedersalon in Magdeburg

„500 Jahre englische Liedkunst“ ist das Motto für das Liedersalonfestival an diesem Wochenende. Für einige Konzerte gibt es eventuell noch Karten unter Telefon 0391/5406778 oder unter oder isabel.toenniges@gh.magdeburg.de per E-Mail.

Am Sonntag findet das Festival mit zwei Konzerten seinen Abschluss: um 11 Uhr die Matinee „All Who You Sleep Tonight“ mit Sopran Grit Wagner und Thorsten Fabrizi am Klavier und um 17 Uhr „Come Again - Aus der Glanzzeit der Liedkunst in England“ mit Bariton Clemens Heidrich und Virginal Jan Katzschke in der Harnackstraße 2.

Einblick in „Die Blume von Hawaii“ im Magdeburger Opernhaus

Am 8. September hat im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 die Operette „Die Blume von Hawaii“ Premiere. Am Sonntag um 11 Uhr können sich Interessierte bei freiem Eintritt im Rahmen der Reihe „Premierenfieber“ schon einmal einen ersten Eindruck verschaffen.

Terrassenkonzert mit dem Singer-Songwriter Jörg „Flunder“ Hering im Flair

Ein Terrassenkonzert mit dem Singer-Songwriter Jörg „Flunder“ Hering steht für den Sonntag von 14.30 bis 18.30 Uhr auf dem Programm vom Café Flair im Breiten Weg 21.

In seinen Melodien spiegeln sich die Einflüsse von Künstlern wie Bob Dylan, Neil Young und Stoppok wider. „Dennoch verleiht ,Flunder‘ seinen Liedern eine einzigartige Note“, heißt es in einer Ankündigung.

Naturheiltage mit Esoterikmesse im Magdeburger Amo

Als Messe für Körper, Geist und Seele verstehen sich die Naturheiltage mit Esoterikmesse, die dieses Wochenende im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 im Süden der Magdeburger Altstadt stattfinden. Geöffnet ist am Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Sonnabend und Sonntag noch einmal von 10 bis 18 Uhr.

Themen sind unter andrem alternative Heilweisen, Aurafotografie, Bioenergetik, Essenzen, Öle, Kräuter, Naturkosmetik, Schmuck, Magnetschmuck, Edelsteine-Mineralien, spirituelles Wissen, Feng Shui, Lebensberatung sowie Energie- und Lichtarbeit.

Street-Food-Festival macht auf dem Domplatz Station

Auf dem Domplatz in Magdeburg zaubern dieses Wochenende Köche Hunderte exotische Gerichte aus aller Welt frisch für euch. Mehr als 60 liebevoll gestaltete Stände und Food-Trucks bieten die Möglichkeit, eine Fülle von Köstlichkeiten zu probieren. Live- und DJ-Musik tragen zur Atmosphäre bei, während großzügige Sitzgelegenheiten entspannten Genuss ermöglichen. All dies wird mit einer exklusiven Auswahl der besten Craft-Beer-Sorten kombiniert, sei es von kleinen regionalen Brauereien oder exotischen internationalen Variationen. Für die jüngeren Besucher gibt es ein ausgedehntes Kinderland mit Wasserbällen, einem Bungee-Trampolin, Kinderschminken und einer Vielzahl von Eisvariationen.

Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Wanderung zur Radrennbahn

„Zur Radrennbahn“ ist ein Ausflug der Wanderfreunde durch den Wiesenpark nach Biederitz und zurück in den Herrenkrug überschrieben. Die Streckenlänge beträgt zwölf Kilometer. Treff ist an der Straßenbahnendstelle Herrenkrug am Sonntag um 10.30 Uhr.