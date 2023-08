Magdeburg - Konzerte und Comics, Kino und Ferienprogramm - Vielfalt bietet der Magdeburger Veranstaltungskalender auch für Freitag, den 11. August 2023. Die Volksstimme hat Ideen auf dieser Seite zusammengetragen. Für die Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 10. August 2023, geht es hier.

Medlz treten im Moritzhof unter dem Titel „(das) läuft bei uns“ auf

Ob Pop oder Chanson, ob Rock oder Musical – das Repertoire der Band Medlz ist breit aufgestellt. Überzeugen können sich davon die Besucher des Magdeburger Moritzhofs bei einem Konzert am Freitag ab 20 Uhr. Dann ist das Stimmen-Quartett unter dem Titel „(das) läuft bei uns“ zu erleben. Hinter der in Dresden gegründeten Band stehen Nelly Palmoske, Juliane Köbe, Silvana Mehnert und Sabine Kaufmann.

Durch geschickten Einsatz von Percussion erzeugen sie Pop- und Rocksounds, die zum Tanzen animieren und Lust auf mehr machen. Die Shows von Medlz sind selbstironisch und humorvoll, aber gleichzeitig charmant und tief bewegend. So wurde manch einem Zuschauer erst im Nachhinein klar, dass er gerade ein A-cappella-Konzert erlebt hat. Bei ihren Auftritten gewähren die vier Sängerinnen Einblicke in ihre Herzen und ihr Leben. Und diese vier Leben sind vielfältig und bunt. Mal laut und wild wie eine Party im Garten mit guten Freunden, mal ruhig und träumerisch wie ein Spaziergang am See. In ihrem Repertoire finden sich Lieder von Coldplay, Pur und den Carpenters genauso wie von Linkin Park, Sting und ZAZ.

Letzte Chance für Besuch in der Comicausstellung im Literaturhaus Magdeburg

Nur noch bis Freitag zeigt das Literaturhaus Magdeburg, Thiemstraße 7, eine Ausstellung mit dem Titel „Die besten deutschen Comics“. Gezeigt werden Originalseiten und Skizzen von Künstlern, die 2022 auf dem 20. Internationalen Comic-Salon Erlangen ausgezeichnet wurden.

Geöffnet ist von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr.

Metal mit Sepultura in der Magdeburger Factory

Sepultura – portugiesische für Grab - ist eine 1984 gegründete Metal-Band aus Belo Horizonte in Brasilien. Auf ihren Bandnamen stießen die Mitglieder beim Übersetzen des Motörhead-Titels „Dancing on Your Grave“.

Ein Konzert gibt die Gruppe am Freitag in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 42, Anfahrt über die Sandbreite. Vor Sepultura spielen die Evil Invaders und Extinction A.D. Der Abend im Zichen des Metal beginnt um 19.40 Uhr, der Einlass um 19 Uhr.

Kino-Open-Air im Studiokino

Beim Sommer-Open-Air im Garten des Studiokinos, Moritzplatz 1a, läuft am Freitag die deutsche Komödie „Einfach mal was Schönes“. Beginn ist um 21 Uhr.

In „Einfach mal was Schönes“ geht es um Karla. Was tun, wenn die biologische Uhr immer lauter wird und weit und breit kein passender Partner in Sicht? Die 39-Jährige ist Radiomoderatorin einer nächtlichen Musiksendung und mal wieder Single. Sie sehnt sich danach, ein Kind zu bekommen und endlich eine richtige Familie zu gründen, doch unter Zeitdruck einen passenden Partner zu finden ist gar nicht so leicht. Also beschließt sie, sich ihren Kinderwunsch selbst zu erfüllen.

Ferienprogramm in Magdeburg

In Magdeburg haben mehrere Einrichtungen auch am Freitag Angebote für Ferienkinder vorbereitet. Hier eine Auswahl.

Bibliothek: „Spielend ins Wochenende - Spielspaß in XXL“ heißt es am Freitag von 10 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Geboten wird eine Auswahl an Großspielen für alle Altersgruppen. Für jüngere Kinder muss eine Betreuungsperson vor Ort sein.

Zoo: Auf Expedition durch Afrika begeben sich Ferienkinder im Zoo. Zum Preis von jeweils 65 Euro inklusive Mittagessen beginnt die Africambo-Safari am Freitag um 9.30 Uhr. Buchungen sind unter www.zoo-magdeburg.de im Web möglich. Der Zoo Magdeburg bietet bis Sonnabend zudem in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“.