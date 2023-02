Ausgehen in Magdeburg am Donnerstag, 15.2.2023

In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Lokalredaktion der Magdeburger Volksstimme hat ein Ideen für Donnerstag, 16. Februar 2023, zusammengestellt. Es geht um Musik, Reisefotografie, Kabarett und Party. Zu den Tipps für Mittwoch, den 15. Februar 2023, geht es hier.

Amerikanische Musik im Magdeburger Opernhaus

Im Opernhaus im Universitätsplatz 9 steht für Donnerstag und Freitag das 6. Sinfoniekonzert dieser Spielzeit auf dem Spielplan. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Dieses Mal geht es um die Musik amerikanischer Komponisten.

In der Ankündigung heißt es: Amerikanische Musik? Klar: „Filmmusik! Schnell ist der geneigte alt-europäische Musikfreund bei der Hand, die amerikanische auf die US-amerikanische und diese auf die Kinounterhaltung zu verengen.“ Und wie bei vielen Klischees stimmt daran auch etwas – zum Beispiel bei Charlie Chaplin: Der war nicht nur ein begnadeter Komödiant und Filmemacher – er hatte auch musikalisches Talent und komponierte einige seiner Filmmusiken selbst.

Aber schon bei Erich Wolfgang Korngold wird die Sache vielschichtiger: Als kompositorisches Wunderkind in Wien unter anderem mit seiner Oper „Die tote Stadt“ erfolgreich, setzte er nach der erzwungenen Emigration in die USA mit seinem sinfonischen, stark von der europäischen Spätromantik geprägten Stil neue Maßstäbe in der Kino-Traumfabrik. Sein Violinkonzert verbindet beide Welten: Ganz bewusst verarbeitete der Komponist hier Themen aus seinen Filmmusiken.

Béla Bartók dagegen – wie Korngold Emigrant – konnte und wollte sich in Amerika nicht mehr neu orientieren. Nur mühsam ließ er sich noch zu einem neuen Werk überreden – und so entstand mit dem Konzert für Orchester eines der bedeutendsten Orchesterwerke des 20. Jahrhunderts. Beim 6. Sinfoniekonzert spielt die Magdeburgische Philharmonie unter Leitung von Anna Skryleva. Die Solo-Violine spielt Philippe Quint. Es erklingen von Erich Wolfgang Korngold das Konzert für Violine und Orchester D-Dur, von Charlie Chaplin das Smile für Violine und Orchester und The Kid Fantasy für Violine und Orchester in Arrangements von Leon Gurvitch sowie das Konzert für Orchester von Béla Bartók.

Reisebilder von der Fahrt zum Nordkap

„Wo die Sonne nicht untergeht“ heißt eine Film- und Diashow über eine Reise über 5500 Kilometer zum Nordkap und zurück, die am Donnerstag um 19.30 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 im Magdeburg zu erleben ist.

Am 10. Juni 2022 brachen drei Bikes und ein Auto mit ihren Fahrern aus Staßfurt, Oschersleben und Magdeburg gen Norden auf. Über Polen und das Baltikum mit Riga und Tallinn und durch Finnland und Norwegen führte sie die Route zu dem markanten Ort, wo die Reisenden die Sommersonnenwende erlebten. Die ursprüngliche Planung ihrer Streckenführung über St. Petersburg und Murmansk in Russland mussten sie verwerfen.

Geplant war diese Reise bereits vor zwei Jahren, die Fähre gebucht und bezahlt. Doch dann kam Corona. Im dritten Anlauf gelang die Expedition: Zu den ursprünglichen zwei BMW-Fahrern Ulf Schütte und Thomas Schubert waren Jens Breitmeier mit einer Harley-Davidson und Matthias Pavel aka Wenzel Oschington im Citroën Xsara als Begleitfahrzeug gekommen.

„Kabarett am Abgrund“ im „... nach Hengstmanns“

„Kabarett am Abgrund“ heißt das neue Kabarett-Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Die Vorstellung beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr. Zur gleichen Zeit sind weitere Vorstellungen unter anderem für den 2., 3., 18. und 31. März sowie den 20. und 22. April geplant.

„Kabarett am Abgrund“ im „... nach Hengstmanns“. Foto: Claudia Hengstmann

Heiko Herfurth und Franziska Hengstmann schlüpfen in die Rollen, die man braucht, um ein Privattheater zu betreiben, und Tobias Hengstmann schlüpft in altbekannte Rollen, die man auch braucht, allerdings um das Kabarett „... nach Hengstmanns“ zu betreiben. Frei nach dem Motto „The Show must go on!“ bietet sich dem Zuschauer ein Blick hinter den Vorhang, mit allem was passieren muss, was wichtig ist, um eine erfolgreiche Premiere über die Bühne zu bringen. Mit der Inszenierung beschreitet das Kabarett Neuland: In den vergangenen Jahren war Tobias Hengstmann meist neben seinem Bruder Sebastian, oft auch mit Vater Frank auf der Bühne des Kabaretts zu erleben.

House DJ at Work im Ellen Noir

Die neue Reihe „Donnerstags-Club lockt am Donnerstag ab 20 Uhr ins Ellen Noir in der Porsestraße 16 in Magdeburg. Ab 20 Uhr legt dieses Mal unter der Überschrift „House DJ at Work“ Myriam Kutscher aus Köln auf.