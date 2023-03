Magdeburg - „1955 bis unendlich“ steht auf dem Plakat in der Kunstwerkstatt im Buckauer Engpass in Magdeburg, die damit darauf aufmerksam macht, dass Holger Wenke alias Holle W. unvergessen sein wird. Ende des Jahres habe der Grenzgänger nach schwerer Krankheit die Universen gewechselt. Nun möchte die Kunstwerkstatt im Rahmen einer Ausstellung an den Magdeburger erinnern und ihn würdigen.

