Ausstellung Magdeburger Kunst über das Seelenleben der Fische

Er ist kein Künstler, der die Bühne sucht, um sich zu präsentieren. Und auch seine Arbeiten stellt Rainer Bogunski selten öffentlichkeitswirksam zur Schau. Galeristin Leilani Heinicke ist es dennoch gelungen, ihn in die Buckauer Kunstwerkstatt zu holen. Was Kunst und Künstler so besonders macht.