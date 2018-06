Die MS Wissenschaft liegt am Petriförder in Magdeburg vor Anker. Dort empfängt sie Besucher noch bis zum 3. Juni 2018. Foto: Nico Esche

Die MS Wissenschaft liegt am Petriförder in Magdeburg vor Anker. Die Ausstellung zeigt einen Blick in die Zukunft von Arbeitswelten.

Magdeburg l Wasser gluckert wenige Meter unter den Füßen und plätschert leise gegen die Bordwand, das dezente Schunkeln des Bodens entlarvt den außergewöhnlichen Ort der Ausstellung „Arbeitswelten der Zukunft“. Vom Mai bis in den Oktober wird jedes Jahr das 100 Meter lange Frachtschiff „MS Jenny“ zur „MS Wissenschaft“. Dieses liegt nun bis zum 3. Juni 2018 in Magdeburg vor Anker und lädt Interessierte in den Bauch des Schiffes ein.

In der diesjährigen Ausstellung, unter anderem mit Beteiligung des Fraunhofer Instituts, werden Themen wie Gesundheit und kreative Förderung am Arbeitsplatz behandelt. Die interaktiven Ausstellungsstücke verschaffen einen einfachen Zugang zu wissenschaftlichen Themen. Sie laden insbesondere Jugendliche und Erwachsene zum Nachdenken über Wünsche an den eigenen Arbeitsalltag ein.

Beim Pongspiel Rücken stärken

Wie verändert digitale Technik das Arbeitsleben in Büros und Fabrikhallen? An den interaktiven Stationen lassen sich so mit wenigen Klicks individuelle Kaffeetassen-Halter erstellen. An einem Automaten kann man zudem mit Hilfe des eigenen Körpergewichts Pong gegen einen Kontrahenten spielen und damit z. B. etwas für die Rückengesundheit tun.

Bilder An insgesamt vier Stationen auf der MS Wissenschaft tauchen Besucher interaktiv und spielerisch in die zukünftige Arbeitswelt ein. Foto: Nico Esche



Spannend auch: Durch das spielerische Ausprobieren einer Spezialbrille können Besucher das Zusammenspiel von Mensch und Technik zum Beispiel an einer Packstation erleben. Mit der Software können Unternehmen ihren Mitarbeitern, z. B. im Bereich von Lagertätigkeiten, zeigen, wie die Paletten mit höchstmöglicher Effizienz gepackt werden – dies spart Kosten, Zeit und Geld, da der Arbeiter ein digitales Bild des bestmöglichen Aufschichtens der Pakete stets vor Augen hat.

Vier Stationen bringen Zukunft näher

An insgesamt vier Stationen dürfen die Besucher einen Blick in die Arbeitswelt der Zukunft wagen, Software testen und spielerisch die Vorzüge der Digitalisierung der Arbeitswelt erleben. Die Themengebiete „Der richtige Platz“, „Ein gutes Gefühl“, „Digitale Vielfalt“ und „Virtuelle Hilfe“ zeigen auf, wie es auf dem (eigenen?) Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann. Stressreduziert, effizienter, gesünder.