Auswandern Was ist aus dem Magdeburger Ex-Angelpark-Chef geworden? Eine Spurensuche in Paraguay

Zehn Jahre lang konnten Angler in Sachsen-Anhalt im Angelpark am Neustädter See in Magdeburg ihrer Leidenschaft nachgehen. Dann schloss der Park 2019 und viele Angelfreunde fragten sich, was passiert war. Die Volksstimme konnte mit Ex-Chef Andreas Kindling reden. Er lebt heute in Paraguay - und ist jetzt Buch-Autor.