Bei einer Schlägerei sind in Magdeburg zwei Männer verletzt und ein Auto beschädigt worden.

Magdeburg (vs) l Zu einem Streit mit anschließender Prügelei ist es am Montag gegen 16.30 Uhr in der Freien Straße in Magdeburg gekommen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zwei Männer im Alter von 27 und 44 Jahren mit anderen Personen getroffen. Hier kam es zum Streit, welcher dann in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Dabei schlugen die unbekannten Personen mit einer Eisenstange auf den 44-Jährigen ein und traten den 27-Jährigen. Beide wurden verletzt, teilte die Polizei mit.

Während der Schlägerei wurde der Spiegel eines VW abgetreten. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in einem BMW vom Tatort und konnten von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der 27-Jährige sowie der 44-Jährige wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.