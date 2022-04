Auto in Magdeburg gestohlen: Wie ein Multivan von Mercedes an der russischen Grenze landete

Magdeburg - „Ich hätte nie gedacht, dass mein Wagen in so einer kleinen, engen Straße gestohlen werden könnte“, sagt Hilmar Knop. Der Gastronom und Unternehmer hatte seinen Mercedes-Benz V-Klasse im September 2021 in der Krummen Gasse, einer Sackgasse in Alt-Olvenstedt, über Nacht an seinem Elternhaus abgestellt. „Am nächsten Morgen war er weg – und mit dem Wagen auch Papiere, Hausschlüssel, Unterlagen ...“, ärgert sich der 64-Jährige rückblickend.