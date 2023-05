Polizei Autodiebstähle in Magdeburg: Auf diese Marke haben es Täter momentan besonders abgesehen

Die Polizeimeldungen von gestohlenen Fahrzeugen mehren sich in letzter Zeit in Magdeburg. Dieses Modell liegt zurzeit im Trend der Täter und so hoch ist die Aufklärungsquote der Polizei.