Einen Ford Tourneo Custom haben Unbekannte am Wochenende in Magdeburg-Lemsdorf gestohlen.

Magdeburg (vs) l Am Sonntag meldete sich ein 55-jähriger Magdeburger bei der Polizei und zeigte den Diebstahl seines Fords an.

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von 10. Mai 2019, 12 Uhr, bis 12. Mai 2019, 14 Uhr, einen in der Okerstraße geparkten Pkw. Bei dem Auto handelt es sich um einen Ford Tourneo Custom in der Farbe Grau. An der linken Fahrzeugseite befindet sich der Schriftzug einer Baufirma. Besonders auffällig ist die an der rechten Seite des Fahrzeugs aufgebrachte Skyline von Magdeburg in silberner Farbe.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.