Der Magdeburger, in dessen Wohnung Polizisten Anfang Februar eine Bombenwerkstatt fanden, ist gefasst. Er ist aber wieder auf freiem Fuß.

Magdeburg l Mitten an seinem Arbeitsplatz haben Polizisten den gesuchten 37-jährigen Magdeburger gefasst. In dessen Wohnung in der Otto-von-Guericke-Straße hatten Beamte Anfang Februar 2019 ein Labor mit gefährlichen Chemikalien entdeckt. Dem Mann steht im Verdacht, an Automatensprengungen in Magdeburg beteiligt gewesen zu sein.

Der Mann wurde bereits Ende vergangenen Woche an seiner hiesigen Arbeitsstellewiderstandslos festgenommen. Zwar wurde Haftbefehl beantragt, jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Haftgründe liegen nur bei Verdunklungs-, Flucht- und/oder Wiederholungsgefahr vor. Dies sei nicht gegeben, so eine Polizeisprecherin auf Volksstimme-Nachfrage.

Nähere Informationen, beispielsweise zum Beruf des Mannes, gibt die Polizei derzeit nicht heraus.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.