Eine 53-jährige Frau ist in Magdeburg mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.

Magdeburg (rk) l Bei einem Verkehrsunfall ist eine Frau am Freitag im Magdeburger Ortsteil Pechau schwer verletzt worden. Aus Schönebeck kommend, fuhr die 53-Jährige aus dem Salzlandkreis in Richtung Magdeburg. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Die Frau konnte mit Rückenverletzungen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.