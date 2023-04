Nach zwei schweren Unfällen auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg ordnet die Stadt Magdeburg ein Tempolimit an. Ab wann und wo es gilt.

Ein weißes Fahrrad erinnert an den tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg. Nun wird an dieser Stelle ein Tempolimit eingeführt.

Magdeburg/vs/rs - Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ostabschnitt der Berliner Chaussee in Magdeburg wird beidseitig von 70 km/h auf 50 km/h reduziert. Das erklärte die Stadtverwaltung Magdeburg. Das neue Tempo soll ab dem 5. April 2023 gelten.

Das sei ein erstes Ergebnis der Prüfung der dortigen Verkehrssituation durch die Straßenverkehrsbehörde, die Polizei und die Straßenbaubehörde, erklärte die Stadt Magdeburg in einer Pressemitteilung.

Tempolimit auf Berliner Chaussee nach tödlichem Unfall auf B1

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hatte im März das Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung im Zusammenhang mit dem tragischen Unfall, in dessen Folge ein 13-jähriger Junge ums Leben kam, mit der Prüfung beauftragt."Die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h im Abschnitt zwischen der Kreuzung Am Hammelberg/An der Lake und dem Ortsausgang in Richtung Heyrothsberge wird zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen", erklärt Oberbürgermeisterin Borris in der Pressemitteilung das Prüfergebnis. Vor allem der von der Fahrbahn nicht baulich getrennte Geh- und Radweg in stadtauswärtiger Richtung und die Erhöhung des Fußgängeraufkommens infolge der fortschreitenden baulichen Erschließung entlang der Berliner Chaussee begründeten diesen Schritt für mehr Sicherheit, hieß es weiter. Die Beschilderung werde am 5. April 2023 geändert.

Zwei Unfälle in kurzer Zeit: Weitere Prüfungen finden statt

Die Stadtverwaltung prüfe in diesem Abschnitt weitere Verbesserungen der Verkehrssicherheit. Diese Prüfungen seien noch nicht beendet und würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach dem Ende der Prüfung werde über weitere Ergebnisse informiert.

Die Bundesstraße B1 im Abschnitt der Berliner Chaussee war zuletzt Schauplatz für zwei tragische Unfälle mit Todesfolge. Im Juli 2022 war ein 60-jähriger Radfahrer angefahren und getötet worden.

Im März 2023 war ein 13-Jähriger auf der Bundesstraße von einem Auto angefahren worden und verstarb.