Baby-Glück: Glockenschlag für jeden neugeborenen Magdeburger

Magdeburg - Einen Glockenschlag für jeden neugeborenen Magdeburger regt die CDU-Fraktion im Stadtrat an. Das Glockenspiel auf dem Rathausdach sei für eine solche Geste bestens geeignet, schreibt die Fraktion sinngemäß und verweist in ihrer Antragsbegründung wörtlich auf „eine andere Stadt in Sachsen-Anhalt“, in der Ähnliches bereits seit 2018 praktiziert würde.