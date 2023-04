Magdeburg (vs) - Die Deutsche Bahn (DB) plant offenbar, ihr Angebot im Fernverkehr für Magdeburg und die Region auszuweiten. Die mit den Ländern und Aufgabenträgern im Nahverkehr abgestimmten zusätzlichen Verbindungen sollen nun zum Dezember 2023 umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.



Für die Landeshauptstadt Magdeburg werde die Bahn dann drei neue und tägliche Intercity-Direktverbindungen von und nach Berlin – eine mehr als bisher –, ein zweites Zugpaar (Leipzig–) Magdeburg–Schwerin–Rostock und eine bisher nicht bestehende Intercity-Direktverbindung von und nach Hamburg anbieten.

Die schnelle und komfortable Reise ohne Umstieg in die Großstädte und Regionen mache die neuen Fernverkehrsangebote für Magdeburg und Umgebung attraktiv, heißt es. Sie würden die bereits bestehenden stündlichen Intercity-Fahrten in Richtung Leipzig und Hannover ergänzen.

Durch das geplante Zugpaar ab Magdeburg von und nach Hamburg verringere sich die Fahrtzeit im Vergleich zur bisherigen um 30 Minuten auf 2:20 Stunden. In Magdeburg starte der Zug morgens, in Hamburg gehe es am späten Nachmittag wieder los. Das sei ideal für Tagesausflüge und Geschäftstermine, so die Bahn.

Das zweite tägliche Zugpaar (Leipzig–) Magdeburg–Stendal–Schwerin–Rostock und zurück soll morgens in Rostock bzw. am späten Nachmittag in Magdeburg starten. Die Fahrtzeit für die Strecke Magdeburg–Schwerin soll rund zwei Stunden betragen - ohne Umstieg dann circa 50 Minuten schneller als der Regionalverkehr. Zwischen Magdeburg und Rostock sei eine Fahrzeit von drei Stunden geplant – eine Zeitersparnis für die Reisenden von mindestens 80 Minuten.



Die dritte tägliche Direktverbindung Magdeburg–Brandenburg–Potsdam–Berlin werde vormittags ab Magdeburg und nachmittags ab Berlin mit einer Fahrzeit von 1:20 Stunde bzw. 1: 25 Stunde etwa 15 bis 20 Minuten schneller als der Nahverkehr sein.

Die genauen Fahrplandaten sind für den Herbst 2023 angekündigt.