In Magdeburg hat ein neues Geschäft mit arabischen Süßigkeiten eröffnet. Eine Syrerin bietet dort selbstgemachte Spezialitäten nach altem Familienrezept an.

Magdeburg - Schon ihr Großvater hatte in Damaskus eine Bäckerei betrieben, in der sie früher immer mitgeholfen hatte, erzählt die Magdeburgerin Lama Abdul Azim. Diese Erfahrungen kommen ihr heute zugute. Mit dem „Moka“ hat die 48-jährige Syrerin nun in ihrer neuen Heimat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.