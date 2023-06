Mit Ein-Stimmen-Mehrheit hat der Magdeburger Stadtrat für Förderung der alternativen Energiegewinnung vorm Stubenfenster gestimmt. Was die Befürworter sagen und was die Gegner.

Balkonkraftwerke: Knappe Ratsmehrheit in Magdeburg erwärmt sich für Förderung

So oder ähnlich sieht’s aus, das Balkonkraftwerk – Solarpanels liefern Strom aus Sonne zum Betrieb eigener Haushaltsgeräte; wohl dem, der auf der Sonnenseite wohnt. Magdeburg wirbt bei Netzbetreibern und Vermietern um Akzeptanz für den Anbau in privater Initiative.

Magdeburg - Sie sind inzwischen in jedem gut sortierten Baumarkt zu haben, auch in Supermärkten zwischen Milch und Mehl: Balkonkraftwerke versprechen ökologische Energiegewinnung zur Selbstversorgung. Im Magdeburger Stadtrat sind sie umstritten, aber am Ende knapp mehrheitsfähig.