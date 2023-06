Balkonkraftwerke liegen im Trend. Auch in Magdeburg. Wer sich als Mieter ein Mini-Kraftwerk zulegen möchte, muss aber den Vermieter um Erlaubnis fragen. Wie Magdeburgs größte Vermieter dazu stehen.

Balkonkraftwerke: Was Magdeburgs große Vermieter dazu sagen

Ein Mann steht auf dem Balkon seiner Wohnung hinter einem Solarmodul. Auch in Magdeburg gibt es Nachfrage nach solchen Mini-Kraftwerken für den heimischen Balkon.

Magdeburg - 467 neue Solaranlagen sind im Jahr 2022 in Magdeburg installiert worden. Rund ein Drittel aller neu installierten Anlagen waren sogenannte „steckerfertige“ Solaranlagen beziehungsweise Balkonkraftwerke. Was die größten Vermieter in Magdeburg zu dem Thema sagen.