Werke des britischen Streetart-Künstlers wie „Girls With Balloon“ sind ab 19. Juli 2024 in Magdeburg zu sehen. Hier gibt es einen ersten exklusiven Blick in die Ausstellung.

Banksy in Magdeburg: Exklusiver Blick in die Ausstellung

Magdeburg - Die Aufbauarbeiten für eine der spektakulärsten Kunstausstellungen in Magdeburg der vergangenen Jahre haben in der frisch sanierten Hyparschale begonnen. Hier geht es zu den Tickets. Gezeigt werden Werke des Streetart-Künstlers Banksy. Was sie wert sind und was in der Ausstellungshalle schon u sehen ist. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen einer bemerkenswerten Ausstellung.