In eine Magdeburger Wohnung wurde am hellichten Tag eingebrochen. Symbolfoto: koszivu - Fotolia

Ein sogenannter Tageswohnungseinbruch wurde der Magdeburger Polizei gemeldet. Die Täter konnten eine Geldkassette erbeuten.

Magdeburg (vs) l Bislang noch unbekannte Täter brachen am 18. Juni 2019 in ein Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Mariannenstraße ein und stahlen dabei Bargeld aus einer Geldkassette.

Wie die Polizei berichtete, hat ein 33-jähriger Magdeburger am Tattag gemeinsam mit der Wohnungsinhaberin, einer 30-jährigen Magdeburgerin, gegen 8.30 Uhr die Wohnung verlassen. Als beide gegen 10.25 Uhr wieder zurückkehrten, bemerkten sie, dass die Wohnungstür im vierten Obergeschoss offen stand und die Zimmer augenscheinlich durchwühlt worden waren. Der oder die Täter stahlen die Geldkassette, die in einem Nachttisch lag. In der Kassette befand sich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden diverse Spuren der Täter gesichert, und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.