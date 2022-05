Barrierefreie Haltestelle Arndtstraße in Magdeburg bis 2028

Derzeit fahren nur Busse zur Haltestelle Arndtstraße auf der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich dort, wo die barrierefreie Haltestelle gebaut hätte werden können. Doch eine Ratsmehrheit will den alten Standort beibehalten.

Magdeburg - Ein gewisses Hin und Her ist für die Diskussion um die Haltestellen an der Arndtstraße charakteristisch. Der Grund: Hier drückt der Schuh. Denn es handelt sich um einen Schnittpunkt zwischen der Buslinie 52 und den Straßenbahnen 1 und 6 – so denn der Adelheidring für die Straßenbahn frei ist. Und mehr noch: In der Umgebung befinden sich Senioreneinrichtungen, Ärzte, eine Apotheke und Einkaufsmöglichkeiten. Sprich: eine barrierefreie Haltestelle, die problemlos unter anderem von Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen genutzt werden könnte, ist notwendig. Ein Provisorium soll es nun nicht geben.