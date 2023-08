In Magdeburg sind am 8. und 9. August Busse von Umleitungen betroffen. Der Grund: eine Straßensperrung. Wir zeigen, welche Strecke es betrifft.

Am 8. und 9. August in Magdeburg: Straßensperrung und Umleitung von Bussen

Eine Straßensperrung in der Lerchenwuhne sorgt am Dienstag, 8. August, und Mittwoch, 9. August, für Umleitungen der Busse der MVB-Linien 69 und N7. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Straßensperrung führt am 8. und 9. August zu Umleitungen bei Magdeburger Bussen. Dies geht aus einer Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hervor.

Demnach ist die Straße Lerchenwuhne am Dienstag, 8. August, und Mittwoch, 9. August, wegen Bauarbeiten gesperrt. Aus diesem Grund müssten die Buslinien 69 und N7 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) zwei Tage lang umgeleitet werden, so die MVB weiter.

Die Buslinien 69 und N7 sollen an diesen beiden Tagen eine Umleitung über den Magdeburger Ring fahren. Die Haltestellen Florapark-Garten und Akener Weg entfallen darum. Auf der Umleitungsstrecke würden die Haltestellen Milchweg und Danziger Dorf bedient.